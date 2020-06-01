Жириновский поддержал назначение даты голосования по Конституции

Проведение голосования по поправкам в Конституцию 1 июля — самый оптимальный вариант. Такое мнение в понедельник, 1 июня, выразил в беседе с «Известиями» лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«1 июля это как раз начало месяца. Позже — сложно, все-таки экзамены будут во всех школах, где находятся избирательные участки. Это самая оптимальная цифра, среда, будет выходной день, все пойдут проголосуют. Поэтому только положительно оценить что это наконец произойдет и тема Конституции будет закрыта», — заявил он.

Он отметил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России и по всему миру начинает улучшаться, и власти постепенно начинают снимать карантинные ограничения, поэтому к 1 июля эпидемиологическая ситуация в стране будет благоприятной для проведения голосования.

Политик одобрил решение президента России Владимира Путина не совмещать дату проведения голосования по поправкам и парад Победы, который запланирован на 24 июня.

«Конечно, 1 июля правильно не стали соединять с Днем проведения парада, посвященного юбилею Победы, поскольку это всё-таки разные мероприятия. Пусть 24 [июня] все участники и ветераны войны отпразднуют, и все остальные члены семьи», — отметил Жириновский.

По словам лидера ЛДПР, жизнь россиян «войдёт в нормальную колею».

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. В ходе онлайн-совещания с членами рабочей группы 1 июня российский лидер заявил, что это подходящая дата. По словам главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллы Памфиловой, принимаемые меры по эпидемической безопасности сделают голосование по Конституции безопаснее похода в магазин.

Этот день, как сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции Павел Крашенинников, будет выходным. Глава комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас добавил, что участки для голосования откроются за неделю до 1 июля.

15 января Путин предложил внести изменения в Конституцию в ходе послания Федеральному собранию. Законопроект о поправках приняла Госдума 23 января. После этого документ поддержали региональные парламенты и Совет Федерации, а Конституционный суд признал законность представленных изменений. Первоначально голосование было запланировано на 22 апреля, но президент принял решение перенести его на другую дату из-за эпидемии коронавирусной инфекции.