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Попова выразила уверенность в безопасности голосования по Конституции

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Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что соблюдение разработанных ведомством рекомендаций позволит исключить риск распространения коронавирусной инфекции в ходе голосования по поправкам в Конституцию.

Ранее в ходе рабочего совещания в понедельник, 1 июня, президент России Владимир Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 1 июля.

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«Мы выработали те рекомендации, <...> которые, на наш взгляд, позволят не просто минимизировать, а исключить риски распространения [коронавирусной инфекции] при проведении этого дня голосования», — сказала Попова на совещании с российским лидером.

Также глава ведомства отметила, что к 1 июля в России могут быть достигнуты оптимальные показатели эпидемиологической ситуации, что сделает выбранную для голосования дату безопасной.

«Хотела бы отметить, что дата 1 июля здесь очень значимая, потому что еще два раза по две недели — еще два инкубационных периода, которые являются этапными и позволят нам <...> достичь оптимальных показателей на это число», — подчеркнула она.

Провести голосование 1 июля предложила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. Она заверила, что это оптимальный день. Также глава ЦИК выступила с инициативой провести голосование по Конституции в общей сложности за семь дней.

Внести изменения в Конституцию предложил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января. Он представил целый блок социальных поправок: гарантия МРОТа не ниже прожиточного минимума, индексация пенсий и соцвыплат и финансовая поддержка семей с детьми.

Первоначально голосование было запланировано на 22 апреля, но в ходе обращения к россиянам 25 марта президент перенес эту дату из-за эпидемии коронавируса на более поздний срок.

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