Киев заявил о планах принять стратегию «деоккупации» Крыма в этом году

Киев намерен в этом году утвердить так называемую стратегию «деоккупации» Крыма. Об этом в пятницу, 1 июня, сообщил постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.

«Стратегия необходима... Часть этой стратегии должна быть открытой и публичной — чтобы люди видели, что государство делает для возвращения временно оккупированных территорий и населения, которое там проживает», — заявил он в интервью агентству «Укринформ».

При этом Кориневич уточнил, что большая часть документа останется тайной, в особенности та, что касается вопросов безопасности.

Он выразил сожаление, что Украина до сих пор не приняла единую стратегию по восстановлению контроля над республикой. По его словам, имеются отдельные наработки по этому вопросу, в частности в МИДе, министерстве реинтеграции, Совете нацбезопасности и обороны, в представительстве президента Украины в Крыму.

Следующим этапом должно стать сведение этих блоков воедино. Для этого Киев создал рабочую группу на базе минреинтеграции во главе с вице-премьером Алексеем Резниковым. Кориневич подчеркнул, что главной задачей рабочей группы является разработка стратегии «деоккупации» и реинтеграции «временно оккупированных территорий».

Конкретных временных рамок он не указал, однако выразил надежду на то, что стратегия «деоккупации» будет принята уже в этом году.

18 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о разработанной Киевом стратегии «деоккупации» Крыма, которой еще предстоит пройти ряд обсуждений и доработок. При этом пока неизвестно, каким должен быть окончательный формат этого документа.

6 марта в Верховной раде Украины представили новый план «борьбы» за Крым и Донбасс. Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Евгения Кравчук предложила «пробиваться» к жителям Крыма и Донбасса через телевидение. Политик предложила организовать «информационную деоккупацию», которая заключается в «перетягивании» аудитории на украинские каналы при помощи развлекательных программ во время показа российских новостных выпусков и «пропагандистских шоу».

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Украина и ряд других стран Запада не признают результатов голосования. Киев считает полуостров своей территорией.

В Кремле неоднократно заявляли, что процедура голосования прошла согласно всем аспектам международного права. По словам президента России Владимира Путина, вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.