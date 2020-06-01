Умерла актриса и режиссер дубляжа Ярослава Турылева

В Москве на 88-м году жизни скончалась советская, российская актриса и режиссер дубляжа Ярослава Турылева.

Причина смерти не уточняется.

«30 мая, в 6 часов утра не стало легенды нашего дубляжа, режиссера Турылевой Ярославы Георгиевны. Вечная память прекрасному другу и учителю. Покойся с миром», — написал пользователь Павел Бартяев в Facebook.

Турылева родилась 2 сентября 1932 года в Москве. Ее отец — Георгий Громов — является основателем и главным редактором «Союздетфильма», который сейчас переименован в Киностудию им. Максима Горького.

С детства Турылева дублировала детские роли на «Мосфильме», впоследствии поступила в Щукинское училище и успешно его окончила в 1960 г.

С 1961 года актриса снялась в таких лентах, как «Сестрички Либерти», «Своя голова на плечах», «Есть такой остров», а также в одной из серий о гардемаринах.

Спустя несколько лет Турылева вернулась к дубляжу. За всю жизнь она приняла участие в работе над более чем 500 фильмами в качестве актрисы и режиссера дубляжа.