Генеральный продюсер «Поле чудес» умер в Москве

Анатолий Гольдфедер, долгое время работавший генеральным продюсером телепередачи «Поле чудес», умер в Москве на 70-м году жизни. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщил ведущий передачи Леонид Якубович.

«Я даже не представляю себе, что будет дальше. Мы дружили больше 40 лет, погиб мой брат — это всё, что я могу сказать. Всё, что будет дальше происходить со мной и с передачей, — следствие того, что он нам оставил», — приводит слова Якубовича ТАСС.

Телеведущий отметил, что Гольдфедер скончался 31 мая поздно вечером после продолжительной болезни. Он уже долгое время лежал в больнице, куда поступил с сердечным заболеванием. Несколько месяцев назад биопсия показала наличие лейкоза. Позже у него обнаружили коронавирус.

Анатолий Гольдфедер родился 28 апреля 1951 года в Москве. Окончил режиссерский факультет Государственного института театрального искусства им. А.В. Луначарского. На «Поле чудес» работал с 1998 года. Директором передачи стал 1 сентября 2003 года.

«Поле чудес» выходит с 25 октября 1990 года. Первоначально ведущим был Владислав Листьев. Якубович сменил его с 1 ноября 1991 года.