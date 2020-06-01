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Генеральный продюсер «Поле чудес» умер в Москве

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Фото: youtube.com
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Анатолий Гольдфедер, долгое время работавший генеральным продюсером телепередачи «Поле чудес», умер в Москве на 70-м году жизни. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщил ведущий передачи Леонид Якубович.

«Я даже не представляю себе, что будет дальше. Мы дружили больше 40 лет, погиб мой брат — это всё, что я могу сказать. Всё, что будет дальше происходить со мной и с передачей, — следствие того, что он нам оставил», — приводит слова Якубовича ТАСС.

Телеведущий отметил, что Гольдфедер скончался 31 мая поздно вечером после продолжительной болезни. Он уже долгое время лежал в больнице, куда поступил с сердечным заболеванием. Несколько месяцев назад биопсия показала наличие лейкоза. Позже у него обнаружили коронавирус.

Анатолий Гольдфедер родился 28 апреля 1951 года в Москве. Окончил режиссерский факультет Государственного института театрального искусства им. А.В. Луначарского. На «Поле чудес» работал с 1998 года. Директором передачи стал 1 сентября 2003 года.

«Поле чудес» выходит с 25 октября 1990 года. Первоначально ведущим был Владислав Листьев. Якубович сменил его с 1 ноября 1991 года.

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