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Лавров обсудил с генсеком ООН ситуацию с коронавирусом

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем и обсудил с ним ситуацию с коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщила пресс-служба МИД РФ.

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«Лавров подчеркнул российскую поддержку работе ООН и ее специализированных учреждений, направленной на координацию усилий стран-членов в преодолении пандемии COVID-19 и ее социально-экономических последствий. Стороны обсудили пути повышения эффективности глобального сотрудничества на этом направлении, расширения многостороннего взаимодействия на площадке глобальной организации», — говорится в заявлении.

Кроме того, стороны обменялись мнениями об урегулировании конфликта в Сирии. В частности, речь зашла об обеспечении прекращения огня в идлибской зоне деэскалации.

Собеседники обсудили активизацию гуманитарной помощи всем нуждающимся сирийцам на всей территории страны без дискриминации, политизации и предварительных условий.

В заключение Лавров отметил приоритет решения вопроса по ситуации в Ливии в условиях продолжающегося конфликта в этой стране.

В начале мая Гутерриш заявил, что борьба с пандемией коронавируса может потребовать более €37,5 млрд.

В конце апреля ООН, Всемирная организация здравоохранения и страны — участницы «группы двадцати» (G20) договорились о создании программы по противодействию инфекциям. Сумма проекта составляет $7,5 млрд.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 1 июня, всего в мире выявлено свыше 6,3 млн заболевших COVID-19, скончались 374 тыс. человек, 2,8 млн выздоровели.

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