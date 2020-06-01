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Новый детский сад построят в поселке под Омском до конца года

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В поселке Иртышском Омского района построят новый детский сад. Заказчиком работ выступает «Омскоблстройзаказчик», соответствующая информация размещена на площадке «РТС-тендер».

Исходя из документации, здание будет двухэтажным. Сад сможет принять 140 воспитанников в шести группах, в том числе ясельных. Вокруг строения построят кольцевую велодорожку, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Максимальная стоимость контракта составит 111,2 млн рублей. Определить подрядчика планируют 8 июня.

Кроме того, «Омскоблстройзаказчик» ищет компанию для контроля за строительством дошкольного учреждения. Максимальная стоимость этого контракта достигает 2,1 млн рублей. Аукцион назначен на 30 июня.

Ранее 1 июня сообщалось, что некоторые регионы России в связи с пандемией коронавируса продлили кампанию приема детей. Из-за распространения инфекции субъекты должны сами определить дату начала зачисления воспитанников.

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