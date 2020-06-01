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Собянин посетил ТЦ в первый день работы непродовольственной торговли

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Мэр Москвы Сергей Собянин посетил торговый центр в районе Косино-Ухтомский в первый день возобновления непродовольственной торговли.

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«Это очень важно, чтобы мы обратно не пришли к такой ситуации, чтобы полностью пришлось закрывать магазины. Чрезвычайно важно нам всем соблюдать меры предосторожности, чтобы шаг за шагом выходить из ситуации, в которой мы оказались из-за эпидемии», — сказал он, обращаясь к посетителям.

Директор спортивного магазина в торговом центре Иван Минаев рассказал мэру о том, что в первый день работы пришло достаточно покупателей, а в самом магазине обеспечивается социальное дистанцирование. Весь персонал обеспечена санитайзерами, масками и перчатками. Кроме того, в магазине было введено распределение определенного количества человек на площадь.

27 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о втором этапе снятия ограничений в столице. С 1 июня возобновили работу непродовольственные магазины и предприятия бытового обслуживания. В столице частично началась деятельность сферы услуг.

С первого дня лета в Москве ужесточается масочный режим. Любой выход на улицу будет разрешен только со средствами индивидуальной защиты.

С начала эпидемии коронавируса в России выздоровели 175 877 пациентов, в общей сложности число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 414 878.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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