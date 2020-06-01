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«ВКонтакте» выпустила благотворительные стикеры

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Фото: пресс-служба ВКонтакте
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Социальная сеть «ВКонтакте» ко Дню защиты детей, отмечаемому 1 июня, предложила аудитории набор благотворительных стикеров. Все полученные средства пойдут фонду «Дом с маяком». Героем набора стал скат Маячок, живущий в аквариуме стационара детского хосписа этого фонда.

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Стоимость стикерпака составит 10 голосов (от 70 до 100 рублей в зависимости от способа оплаты). Набор со скатом можно будет купить до 31 августа, отметили в соцсети в понедельник, 1 июня.

Как прокомментировала руководитель направления «Благотворительность» «ВКонтакте» Екатерина Кочнева, администрация соцсети старается придумывать интересные форматы для благотворительности. «Такие стикеры — это не только финансовая поддержка для тех, кому это необходимо, но и способ вызвать улыбку у того, кому вы их отправляете», — отметила она.

Как напомнила Кочнева, этот проект стал четвертым для соцсети.

В прошлом году художники нарисовали первые в России стикеры с жестовым языком, в сентябре выпустили набор ко Дню знаний и направили прибыль в фонд «Арифметика добра»; вместе с AdVita выпустили стикеры с «Летающими зверями» и помогли детям, страдающим онкологическими заболеваниями.

Благотворительный фонд «Дом с маяком» помогает детям и молодым взрослым, которых нельзя вылечить, но которым можно подарить тепло и заботу. В прошлом году принимать пациентов начал стационар детского хосписа в центре Москвы.

Как сообщалось в мае, «ВКонтакте» в сотрудничестве с Министерством просвещения России помогла организовать «Последний звонок» в формате онлайн. Выпускникам этого года праздничные ленточки заменят эмодзи-статусы с колокольчиком, которые станут индикаторами того, что человек заканчивает школу.

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