В Подмосковье ликвидируют последствия подтоплений. В области из-за дождей пострадали два населённых пункта и 5 СНТ. Подтопленными остаются часть дороги, 121 участок и 25 дачных домов. Работы проводилась всю ночь. За сутки сотрудники МЧС откачали более 6 тыс. кубометров воды. Удалось избавить от подтопления 83 приусадебных участка. С последствиями ливней борются 95 человек и 38 единиц техники.