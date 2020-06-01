«Победа» намерена до конца июля возобновить полеты всех самолетов

Российская авиакомпания «Победа» планирует до конца июля возобновить полеты всех самолетов, часть которых сейчас не летает из-за снижения спроса на билеты в связи с эпидемиологической ситуацией.

До конца июля все 30 самолетов авиакомпании будут летать по 83 направлениям.

«В связи с началом отмены ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, лоукостер «Победа» поэтапно возобновляет программу полетов», — говорится в сообщении перевозчика в понедельник, 1 июня.

Авиакомпания возобновила выполнять полеты 31 мая после двухмесячного перерыва, сейчас открыта продажа билетов по 34 направлениям по России.

На фоне пандемии коронавируса с 3 апреля Россия полностью ограничила международные авиаперевозки, разрешены только рейсы для возвращения россиян на родину.

В результате многие авиакомпании сократили количество внутренних рейсов на 90%, примерно на столько же упал пассажиропоток в российских аэропортах. Средний чек на билеты в начале апреля снизился на 40%.

При этом «Победа» 1 апреля приостановила все авиаперелеты на фоне распространения коронавируса.

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