Прямой эфир
Сюжет:

«Победа» намерена до конца июля возобновить полеты всех самолетов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская авиакомпания «Победа» планирует до конца июля возобновить полеты всех самолетов, часть которых сейчас не летает из-за снижения спроса на билеты в связи с эпидемиологической ситуацией.

До конца июля все 30 самолетов авиакомпании будут летать по 83 направлениям.

Запрос с пристрастием: Израиль ждет возобновления рейсов из РФ к осени
Однако границы еврейского государства откроются для всех россиян уже в середине июля

«В связи с началом отмены ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, лоукостер «Победа» поэтапно возобновляет программу полетов», — говорится в сообщении перевозчика в понедельник, 1 июня.

Авиакомпания возобновила выполнять полеты 31 мая после двухмесячного перерыва, сейчас открыта продажа билетов по 34 направлениям по России.

На фоне пандемии коронавируса с 3 апреля Россия полностью ограничила международные авиаперевозки, разрешены только рейсы для возвращения россиян на родину.

В результате многие авиакомпании сократили количество внутренних рейсов на 90%, примерно на столько же упал пассажиропоток в российских аэропортах. Средний чек на билеты в начале апреля снизился на 40%.

При этом «Победа» 1 апреля приостановила все авиаперелеты на фоне распространения коронавируса.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Авиаперелеты по России подешевели в июне
«Аэрофлот» в тестовом режиме запустил оформление электронных ваучеров

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020