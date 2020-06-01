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Капитализация Zoom впервые превысила $50 млрд

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Фото: Global Look Press/Sven Kanz/Geisler-Fotopress
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Рыночная капитализация сервиса конференц-связи Zoom в ходе торгов пятницы впервые превысила $50 млрд. Это следует из данных биржи NASDAQ.

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По итогам торгов, цена акций компании выросла на 9,74% и составила $179,48. При этой цене бумаг рыночная стоимость компании составила $50,61 млрд.

В текущем году капитализация компании выросла более чем на $30 млрд, сообщало ранее Bloomberg. По мнению инвесторов, рост популярности сервиса в условиях ограничений из-за коронавируса приведет к длительному росту доходов компании. Zoom позволяет людям работать или учиться из дома в формате видеоконференции, поэтому во время пандемии набирает популярность, отмечают эксперты.

Суточная аудитория приложения в мире в марте 2020 года выросла в 20 раз по сравнению с декабрем 2019 года и составила 200 млн человек.

22 апреля российский эксперт предупредил, что приложение Zoom имеет уязвимости, которые могут повлечь за собой потерю конфиденциальности разговоров. В открытый доступ уже попало множество личных и корпоративных сессий, отметил он.

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