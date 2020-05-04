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СМИ узнали о продаже русскоязычным хакером полумиллиона аккаунтов Zoom

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Фото: Global Look Press/Cadu Rolim/Keystone Press Agency
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Эксперты по кибербезопасности компании Cyble приобрели более 500 тыс. аккаунтов сервиса видеоконференций Zoom. Данные им продал русскоговорящий хакер через мессенджер Telegram, сообщило 3 мая британское издание The Sunday Times.

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Уточняется, что компания решилась на покупку в даркнете из-за того, что учетные записи принадлежали, в частности, их клиентам. Таким образом в Cyble сумели проверить подлинность информации.

Аккаунты оценивались в 1 британский пенс за штуку (90 российских копеек). В стоимость входили логин, пароль и электронная почта пользователя, а также ссылки на конференции и идентификаторы к ним.

22 апреля российский эксперт предупредил, что приложение Zoom имеет уязвимости, которые могут повлечь за собой потерю конфиденциальности разговоров. По его мнению, в открытый доступ уже попало множество личных и корпоративных сессий.

Платформа Zoom набрала популярность на фоне ограничительных мер, введенных в разных странах по всему миру из-за пандемии коронавируса. Компаниям пришлось перевести своих сотрудников на удаленный режим работы, а образовательные учреждения перешли на дистанционное обучение.

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