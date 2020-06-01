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Россиянам пообещали «арктическую свежесть» в начале июня

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На европейской части страны июнь начнется с «арктической свежести». Об этом в понедельник, 1 июня, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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По его словам, на европейской территории России среднемесячные температуры будут колебаться в пределах нормы. При этом в Смоленской, Брянской и Тверской областях ожидается небольшое отрицательное отклонение от июньских температурных показателей.

«Речь не о холодной погоде, конечно», — уточнил синоптик.

На европейской части страны июнь начнется со свежей погоды, добавил Вильфанд. Он подчеркнул, что «это будет настоящая арктическая свежесть».

При этом в Западной Сибири, на севере Красноярского края и на Чукотке будут превышены средние значения климатической нормы.

«Как и прогнозировалось, ожидается несколько очень жарких периодов, когда температура будет выше нормы на 5–6 градусов», — цитирует Вильфанда ТАСС.

29 мая научный руководитель Гидрометцентра спрогнозировал приход похолодания с температурными аномалиями ниже нормы в Москве минимум до среды, 3 июня. При этом специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила о возвращении теплой погоды в столицу ближе к концу недели.

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