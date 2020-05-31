Синоптик рассказал о погоде в центре России в первые дни лета

Первая половина недели в Москве и в центральном регионе России будет очень холодной, а к концу недели показатели термометров приблизятся к климатической норме, заявил в воскресенье, 31 мая, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам метеоролога, на следующей неделе в Москве и центральном регионе России «на погоду продолжит влиять всё тот же заливший нас дождями циклон».

В понедельник в Москве будет днем всего плюс 11–13 градусов, до плюс 14 градусов в Подмосковье. День станет самым холодным на неделе, температура ниже нормы на 6–7 градусов.

«В среду к берегам Москвы-реки придет небольшая порция теплого воздуха плюс в облаках появятся прояснения — и солнце сможет немного лучше прогреть воздушные массы. Облачная с прояснениями погода, ночью 8–10 градусов в Москве, 6–11 градусов — по области, днем 16–18 градусов в столице, 14–19 в Подмосковье», — приводит слова синоптика «РИА Новости».

Небольшие дожди будут лить всю неделю до выходных, добавил Леус.

Ранее в этот же день метеоролог заявил, что май 2020 года стал самым влажным за всю историю метеонаблюдений в Москве. По его словам, в столице выпало уже почти три месячные нормы осадков.