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Май 2020 года оказался самым влажным за историю метеонаблюдений в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Май в 2020 году стал самым влажным за всю историю метеонаблюдений в Москве, выпало уже почти три месячные нормы, сообщил в воскресенье, 31 мая, «РИА Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«За эти три дня циклон, который немецкие специалисты назвали Изольда, принес нам 82 мм осадков, доведя общее количество майских дождей до 147 мм, что составляет почти три месячные нормы. Май 2020 года стал самым влажным, самым сырым, самым дождливым за всю историю наблюдений за погодой в столице», — рассказал он.

Леус отметил, что рекорд пока не окончательный, так как дожди продолжатся в течение дня.

Ранее в этот же день синоптик пообещала температуры выше +20 градусов в концу следующей недели.

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