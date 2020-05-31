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Синоптики пообещали москвичам резкое потепление

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Начало лета в столице будет холодным, однако к концу недели вернутся температуры выше 20 градусов, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

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По ее словам, в первых числах июня в столичный регион придет холодный атмосферный фронт.

«Первого числа ожидается кратковременный дождь. Он будет спокойным и не повсеместным. Ночь на первое число будет еще довольно теплой: +6…+8 градусов в Москве и +4…+9 в области», — цитирует синоптика RT.

Днем ожидается +13…+14 градусов, к пятнице температура воздуха повысится до +17.

Такие показатели, по словам Поздняковой, чуть ниже климатической нормы. При этом уже в субботу в Москву вернется летняя погода. Температура поднимется до +25 градусов.

30 мая сообщалось, что май текущего года может стать самым дождливым в Москве за последние 200 лет. По прогнозам синоптиков, количество осадков может колебаться от 44 мм до 69 мм, возможны локальные подтопления.

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