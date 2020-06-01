Непогода обрушилась на ряд регионов России

На Урале объявлено штормовое предупреждение. Ожидается шквалистый ветер, до 25 м/с и обильные осадки. Крупный град уже выпал в Челябинской области. В Миассе из-за стихии повалены деревья, повреждены автомобили. В Уфе куски льда засыпали улицы и садовые участки. Жители, которые оказались на улице во время града, пожаловались в соцсетях на синяки. Непогода обрушилась и на Зубову Поляну в Мордовии.