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В Петербурге задержали подозреваемых в насилии над детьми

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Санкт-Петербурге задержаны подозреваемые в совершении ряда преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, совершенных на территории города в течение шести лет. Об этом 31 мая говорится в сообщении управления СК России по городу.

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По версии следствия, подозреваемые совершили соответствующие преступления в Санкт-Петербурге с 2014 года по настоящее время.

Расследуются уголовные дела, возбужденные по признакам преступлений «Развратные, насильственные и иные действия сексуального характера».

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении обвинения. Следователи также устанавливают причастность задержанных к аналогичным преступлениям.

По данным РЕН ТВ, речь идет о двух задержанных, один из них — 59-летний сотрудник исследовательского судна «Академик Логачёв». Второй — 54-летний охранник автостоянки.

29 мая уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова предложила создать реестр педофилов и организовать пожизненный административный надзор за ними после их освобождения из мест лишения свободы. При этом в Московской коллегии адвокатов предложили установить постоянный мониторинг педофилов со стороны врачей-психиатров.

Ранее в октябре 2019 года депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести химическую кастрацию и списки педофилов, заявив о необходимости ужесточить наказания для педофилов и убийц детей.

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