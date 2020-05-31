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Трамп заявил о признании «Антифа» террористической организацией

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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США признают движение «Антифа» террористической организацией, заявил в воскресенье, 31 мая, президент страны Дональд Трамп.

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«Соединенные Штаты Америки оценивают движение «Антифа» как террористическую организацию», — написал Трамп в своем Twitter.

30 мая Трамп заявил, что происходящие в стране протесты не имеют ничего общего со справедливостью, и руководят ими «антифа и другие левые радикалы».

Протестные акции в США начались из-за убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в городе Миннеаполисе (штат Миннесота) 25 мая.

В тот день в службу 911 Миннеаполиса, крупнейшего города штата Миннесота, поступил звонок от сотрудника магазина в районе Лонгфелло. Он сообщил, что его клиент, крупный чернокожий мужчина, якобы заплатил ему фальшивыми купюрами, находится в состоянии сильного алкогольного опьянения и собирается сесть за руль.

Прибывшие полицейские попросили находившегося в машине 46-летнего Джорджа Флойда выйти и надели на него наручники, однако он попытался вырваться.

На кадрах с места происшествия, которые выложили в Сеть очевидцы, видно, как полицейский положил Флойда на землю, придавил ему шею коленом и держал так в течение семи минут. Задержанный не оказывал сопротивления и неоднократно просил стража порядка ослабить хватку. Флойд кричал, что не может дышать, после чего он потерял сознание и скончался.

Всех четверых полицейских, участвовавших в задержании, уволили 28 мая, но ни один из них не был привлечен к уголовной ответственности. Это и вызвало гнев общественности.

За время беспорядков правоохранители задержали более 1,3 тыс. человек в 16 американских городах. Кроме того, по меньшей мере 13 сотрудников правоохранительных органов получили ранения в ходе протестных акций в Филадельфии, как минимум четыре полицейских автомобиля были подожжены.

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