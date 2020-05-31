Московские парки подготовили для открытия с 1 июня

Парки в Москве готовы к открытию с 1 июня, на дорожках нанесена разметка для соблюдения посетителями безопасной дистанции и профилактики распространения коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 31 мая, сообщили в пресс-службе Мосгорпарка.

«Что касается дополнительных мер безопасности, то на дорожно-тропиночную сеть парков нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, установлены информационные щиты, организована трансляция речевых оповещений о соблюдении необходимых мер», — приводит сообщение Мосгорпарка «РИА Новости».

Кроме этого, посетители парков должны носить медицинские маски и защитные перчатки, также будет запрещено использование лавочек, беседок, детских и спортивных площадок.

В пресс-службе также сообщили, что приходить в парк необходимо по установленному властями города графику прогулок, чтобы не допускать большого скопления людей.

27 мая власти Москвы объявили о новом этапе снятия ограничений.

С первого дня лета в Москве будет разрешена вся непродовольственная торговля, к работе смогут вернуться также прачечные-химчистки и ремонтные мастерские. Кроме этого, в столице частично будет возобновлена деятельность сферы услуг. Также Собянин заявил, что с 1 июня в столице планируется «в тестовом режиме» разрешить прогулки по определенному графику для жителей каждого дома.

В России за минувшие сутки зарегистрировали 9268 новых пациентов с коронавирусом в 84 регионах. Из них 40,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 138 летальных исходов. Число новых случаев в Москве за последние 24 часа — 2595.

Всего за период с начала пандемии в России выявлено 405 843 случая коронавируса, 4693 пациента умерли, выздоровели 171 883 человека.