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Число выздоровевших от коронавируса пациентов в Москве превысило 80 тыс.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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1855 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом полностью выздоровели в Москве за минувшие сутки. Об этом в воскресенье, 31 мая, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 855 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 80 179», — сказала она журналистам.

Накануне, 30 мая, генеральный директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал о разработке назальной вакцины против коронавируса. Он также сообщил, что на сегодняшний день центр отобрал три перспективных препарата для лечения инфекции. К клиническим испытаниям планируется приступить в конце июня и завершить их в сентябре.

28 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что власти надеются получить вакцину от коронавируса до второй волны эпидемии.

20 мая вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о проведении в России клинических испытаний препаратов от COVID-19. Она отметила, что данные исследования ведутся в стране по пяти лекарствам, в том числе по препаратам отечественных производителей.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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