9268 случаев коронавируса выявили в России за сутки

В России за минувшие сутки зарегистрировали 9268 новых пациентов с коронавирусом. Об этом в воскресенье, 31 мая, заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

«За последние сутки в России выявлено 9268 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 40,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 138 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 4414 человек», — говорится в сообщении.

Число новых случаев в Москве — 2595, в Подмосковье — 757, в Санкт-Петербурге — 369.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 405 843 случая коронавируса, зафиксировано 4 693 летальных исхода, выздоровело 171 883 человека.

Ранее, 31 мая, российский врач и телеведущий Александр Мясников перечислил способы передачи коронавируса и развеял миф о вероятности заразиться через домашних животных. По его словам, также нельзя заразиться через воду или системы вентиляции и через кожу рук. Не передастся вирус и во время родов ребенку, если мать инфицирована.

25 мая стало известно, что китайские ученые смогли доказать существование еще одного способа передачи коронавируса. Впервые живой SARS-CoV-2 выделили из фекалий зараженного коронавирусом пациента, подтвердив тем самым вероятность фекально-оральной или фекально-дыхательной передачи инфекции.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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