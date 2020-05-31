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Мясников опроверг возможность заразиться COVID-19 от домашних животных

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Российский врач и телеведущий Александр Мясников перечислил способы передачи коронавируса и развеял миф о вероятности заразиться через домашних животных.

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30 мая в своем Telegram-канале специалист указал, что велика вероятность заболеть COVID-19 при передаче инфекции воздушно-капельным путем,а также в случае попадания инфекции на слизистые рта или глаз.

Заразиться можно и при контакте с загрязненными поверхностями (ручки тележек в супермаркетах, пакеты, посылки, овощи) и другие предметы, на которых может осесть вирус.

По словам Мясникова, нельзя заразиться через воду или системы вентиляции, а также через кожу рук. Не передастся вирус и во время родов ребенку, если мать инфицирована.

«Через кровь — возможен, но маловероятен. Через домашних животных — нет! И еще раз нет! Коронавирус у них быть может, а вот передаваться от них к человеку — нет», — заключил врач.

25 мая стало известно, что китайские ученые смогли доказать существование еще одного способа передачи коронавируса. Впервые живой SARS-CoV-2 выделили из фекалий зараженного коронавирусом пациента, подтвердив тем самым вероятность фекально-оральной или фекально-дыхательной передачи инфекции.

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