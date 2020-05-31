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Пригожин назвал хайпом отправленную ему гуманитарную помощь

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с телеканалом РЕН ТВ прокомментировал сообщения о том, что ему отправили в качестве гуманитарной помощи лапшу быстрого приготовления «Доширак».

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30 мая стало известно, что «Коммунисты России» отправили Пригожину «посильную помощь в виде пачки вермишели «Доширак», а также предложили продюсеру поработать на заводе или стройке, если он нуждается в деньгах.

Происходящее он назвал хайпом, а отправителей посылки сравнил с серфингистами, которые «прыгнули на волну».

Причем продюсер отметил, что скандал о бедственном положении артистов в период пандемии коронавирусной инфекции не заставил его изменить мнение.

«Многие компании и артисты оказались на пороге разорения. Я сказал, что творческие ребята, как и все остальные, оказались в бедственном положении. Было бы смешно, если бы было всем плохо, а артистам хорошо. Я не согласен с тем, чтобы отделяли артистов от всех», — заявил Пригожин телеканалу в воскресенье, 31 мая.

По мнению продюсера, те, кто раздувает скандал из-за его слов, пытаются пропиариться на его имени. А партии, которая отправила ему «лапшичную помощь», Пригожин посоветовал сосредоточиться на выборах и завоевать поддержку населения.

Накануне портал «Собеседник» со ссылкой на данные ФНС опубликовал список российских артистов, которые обратились в ведомство за помощью от государства. Оказалось, что минимальную оплату труда для своих сотрудников рассчитывали получить Григорий Лепс, Дима Билан, Регина Тодоренко, Николай Басков, а также Иосиф Пригожин.

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