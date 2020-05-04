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Эксперт назвал три страны, которые первыми могут принять туристов

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Фото: TASS/EPA
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Из-за пандемии коронавируса страны откроют свои границы для туристов не раньше середины лета, рассказал политолог Дмитрий Абзалов.

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По его мнению, открытие туристических направлений будет происходить постепенно, однако первыми туристов примут Греция, Италия и Турция, которые зависят от пляжного туризма.

«Но въездной туризм — игра двусторонняя: если даже вы откроете границы, а ваши потенциальные клиенты нет, то ваш турпоток окажется нулевым», — цитирует эксперта «Прайм».

Абзалов указал, что из-за этого устойчивый турпоток сформируется не раньше конца лета и будет значительно меньше обычного. Кроме того, нынешний летний сезон в Европе, вероятно, будет потерян, так как сейчас нет брони туров.

«Скажем, той же Турции, несмотря на популярность пляжного туризма на побережье, не удастся заполнить отели, открывшись, например, для одной России. А функционирование всей туристической инфраструктуры с 30-процентной заполненностью экономически невыгодно», — отметил он.

Говоря об Азии, специалист спрогнозировал низкий спрос во Вьетнам и другие страны региона из-за близкого расположения Китая. В США прием туристов, по мнению Абзалова, возобновится к осени.

В страны Южной Америки тоже скоро попасть не удастся, так как там эпидемия только набирает обороты.

«Это касается и Африки — некоторые страны в северной части континента уже объявляют о скором снятии границ, но де-факто это произойдет не раньше, чем откроется Европа», — указал специалист.

Ускорить возвращение туротрасли в привычное русло помогло бы создание вакцины от коронавируса, уверен эксперт.

30 апреля глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр сообщил, что турецкие гостиницы не будут повышать цены после окончания пандемии коронавируса вне зависимости от их наполненности.

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