Эксперты спрогнозировали перспективы аграрного туризма в России

Летом показатели внутреннего туризма могут достичь рекордных значений при условии снятия ограничений на передвижение и одним из перспективных форматов отдыха может стать агротуризм. Такой оценкой в четверг, 30 апреля, поделились с «Известиями» в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка (РСХБ).

«Сейчас в селах и деревнях страны имеется 562 тыс. мест для размещения гостей. И возможность размещения в этом году вырастет, так как мест в удобно расположенных гостиницах станет больше из-за сокращения потока туристов-иностранцев. К тому же гостиницы и так заполнялись обычно не более чем на 80%. Эти факторы позволят обеспечить дополнительными местами для отдыха не менее 1,5 млн человек», — отмечают эксперты РСХБ.

В Европе, по данным Ассоциации сельского туризма, в это направление вовлечены около 100 тыс. ферм. Сфера агротуризма косвенно или напрямую поддерживает около 1 млн. рабочих мест. Суммарно во всех отраслях она генерирует порядка €150 млрд выручки. В свою очередь, по мнению специалистов РСХБ, у России большой потенциал развития агарного туризма.

Таким образом, ключевая задача на данный момент состоит в создании условий для фермеров, чтобы они могли предлагать свои услуги, а туристы воспользоваться ими. В частности, Центр развития финансовых технологий РСХБ интегрирует соответствующую онлайн-платформу, где представители агропромышленного комплекса могли бы предлагать клиентам экскурсии, дегустации и участие в ремесленных мастер-классах.

«Внедрение технологий ИИ позволит адаптировать сайт под потребности каждого посетителя. Например, технология real-time learning позволяет менять структуру сайта в зависимости от поведения клиента, а также формировать актуальные рекомендации. Мы стремимся использовать современные технологии для объединения фермеров и путешественников на нашей платформе. Клиенты смогут жить в настоящих фермерских условиях, пробовать самые свежие фрукты и сельскохозяйственные продукты, узнавать, как работают огромные плантации и небольшие семейные усадьбы», — добавила директор Центра развития финансовых технологий РСХБ Елена Батурова.

Накануне Ростуризм обсудил постепенное снятие ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Сейчас ведомство в кооперации с рестораторами и отельерами работает над планом восстановления отрасли, чтобы представить свои предложения Роспотребнадзору.