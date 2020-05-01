Россия поучаствует в мировом флешмобе #TRAVELTOMORROW

Россия примет участие во всемирном флешмобе, созданном по инициативе Всемирной туристкой организации при ООН (UNWTO). Кампания поддержки мировой индустрии путешествий пройдет под хештегом #TRAVELTOMORROW.

«Гастрономические особенности регионов и стран — это огромный пласт мировой истории, культуры и ценностей отдельных народов. Местная кухня всегда является неотъемлемой частью путешествия и оказывает большую роль в процессе познания той или иной страны», — подчеркнула глава Ростуризма Зарина Догузова.

Новая кампания UNWTO, которая запускается 1 мая, — уникальная возможность поделиться главным блюдом своей страны, показав, как кулинарное наследие отражает ощущение общности и культуры. Инициативу поддержат региональные команды федерального проекта «Гастрономическая карта России».

К участию в кампании приглашаются все регионы Российской Федерации.

Участником флешмоба могут стать все желающие, записав короткий видеоролик с рецептом приготовления любимого блюда национальной кухни, и опубликовав его в социальных сетях.

Накануне эксперты поделились мнением, что летом показатели внутреннего туризма могут достичь рекордных значений при условии снятия ограничений на передвижение. 29 апреля Ростуризм обсудил постепенное снятие ограничений, связанных с пандемией коронавируса.