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Эксперт назвал признаки звонящих от имени банков мошенников

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Фото: Depositphotos
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В период эпидемии коронавируса звонки мошенников от имени сотрудников банка участились. Эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Дмитрий Янин рассказал, как вычислить афериста.

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По его словам, любой звонок от банка лучше не принимать. Янин указал, что служба безопасности кредитной организации звонить не станет — у них есть более серьезные дела. Кроме того, даже если звонит представитель банка, сброс звонка поможет избежать навязывания ненужных услуг.

«Таким образом вы не купите навязанную услугу и не станете жертвой мошенников, представившихся службой безопасности», — цитирует его 4 мая «РИА Новости».

Если вы все же решили пообщаться с работниками банка, следует быть внимательными. Если вас просят продиктовать данные карты или ввести их на непроверенных сайтах — велика вероятность, что звонят мошенники.

В этом случае стоит положить трубку и связаться с банком по номеру телефона, указанному на обратной стороне карты.

Также Янин указал, что чаще всего от аферистов страдает более возрастная категория граждан. Для того, чтобы обезопасить родителей, бабушек и дедушек, эксперт советует установить лимиты на операции по карте.

Это поможет избежать потери всей суммы на карте в случае успеха мошенников.

28 апреля Роспотребнадзор и эксперты Минфина перечислили основные виды мошенничества во время эпидемии коронавируса. Первое место было отдано объявлениям о продаже товаров, услуг и социальных льгот, которых на самом деле нет.

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