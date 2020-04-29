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Полиция задержала продавцов неисправных аппаратов ИВЛ в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полигенько
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В Московской области полиция задержала продавцов неисправных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом в среду, 29 апреля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

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Злоумышленников задержали 24 апреля при попытке продажи 100 единиц медицинского оборудования на общую сумму 70 млн рублей. Во время обыска сотрудники правоохранительных органов нашли у подозреваемых оставшуюся часть партии. Их склад с сотнями неработающих и нелегальных аппаратов ИВЛ находился в Раменском.

Во время задержания один из задержанных попытался скрыться на автомобиле. Силовикам удалось перехватить его с применением табельного оружия. Позже выяснилось, что ранее мужчина был судим за разбой.

На текущий момент против злоумышленников возбуждено уголовное дело.

Несколько недель назад в Москве поймали мошенников, продававших 350 фальшивых тестов на коронавирус. Следователи возбудили уголовное дело по статьям 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и 159 («Мошенничество») УК РФ.

В начале апреля Москве и нескольких других городах России начали появляться объявления о санитарной обработке квартир и подъездов от коронавируса. Власти призвали не доверять сомнительным организациями, которые предлагают подобные услуги, чтобы избежать риска столкновения с мошенниками.

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