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Роспотребнадзор рассказал о видах мошенничества в период эпидемии

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Столичный Роспотребнадзор рассказал о популярных в период эпидемии COVID-19 видах мошенничества.

Так, злоумышленники могут предложить купить несуществующие товары и услуги, а также социальные льготы. В частности, речь идет об очистителе воздуха, который удаляет возбудителя вируса, или о масках с фильтром, отсеивающих вирус. Отмечается, что их стоимость может быть сильно завышена, хотя эффективность средств не доказана.

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«Мошенники могут предлагать провести на дому бесплатное тестирование или вакцинацию от коронавируса. Как правило, цель такого визита — квартирная кража», — отметили эксперты.

Кроме того, в Сети стали появляться мошеннические сервисы, которые якобы позволяют проверить, как далеко можно отходить от дома, а также продавать фальшивые пропуска на въезд и передвижение по Москве и другим городам.

«Мошенники создают вирусные интернет-сайты, распространяющие вредоносное программное обеспечение, для кражи личных данных или данных банковской карты. Часто такие сайты могут маскироваться под официальные порталы реальных организаций, например, ВОЗ или Минздрава», — сказано в сообщении.

Также злоумышленники могут запросить личные данные для оформления пособий и компенсаций от ущерба от вируса, предложить урегулировать взыскания или помочь в оформлении банкротства за комиссию. Получив предоплату, преступники скрываются.

Следует тщательно проверять приглашения принять участие в благотворительных акциях и предложения об удаленной работе.

27 апреля в МВД сообщили, что в Москве были задержаны мошенники, которые продавали цифровые пропуска для жителей столицы и Подмосковья за 3,5 тыс. рублей.

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