Роспотребнадзор рассказал о видах мошенничества в период эпидемии

Столичный Роспотребнадзор рассказал о популярных в период эпидемии COVID-19 видах мошенничества.

Так, злоумышленники могут предложить купить несуществующие товары и услуги, а также социальные льготы. В частности, речь идет об очистителе воздуха, который удаляет возбудителя вируса, или о масках с фильтром, отсеивающих вирус. Отмечается, что их стоимость может быть сильно завышена, хотя эффективность средств не доказана.

«Мошенники могут предлагать провести на дому бесплатное тестирование или вакцинацию от коронавируса. Как правило, цель такого визита — квартирная кража», — отметили эксперты.

Кроме того, в Сети стали появляться мошеннические сервисы, которые якобы позволяют проверить, как далеко можно отходить от дома, а также продавать фальшивые пропуска на въезд и передвижение по Москве и другим городам.

«Мошенники создают вирусные интернет-сайты, распространяющие вредоносное программное обеспечение, для кражи личных данных или данных банковской карты. Часто такие сайты могут маскироваться под официальные порталы реальных организаций, например, ВОЗ или Минздрава», — сказано в сообщении.

Также злоумышленники могут запросить личные данные для оформления пособий и компенсаций от ущерба от вируса, предложить урегулировать взыскания или помочь в оформлении банкротства за комиссию. Получив предоплату, преступники скрываются.

Следует тщательно проверять приглашения принять участие в благотворительных акциях и предложения об удаленной работе.

27 апреля в МВД сообщили, что в Москве были задержаны мошенники, которые продавали цифровые пропуска для жителей столицы и Подмосковья за 3,5 тыс. рублей.