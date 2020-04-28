Названы основные виды мошенничества на фоне пандемии

На фоне распространения коронавируса и введения ограничительных мер активизировались мошенники. Роспотребнадзор и эксперты Минфина перечислили основные виды мошенничества.

Одной из самых популярных схем обмана населения названы предложения о продаже товаров, услуг и социальных льгот, которых на самом деле нет.

Так, аферисты нередко предлагают купить очиститель воздуха, якобы удаляющий возбудителя коронавируса, или маски с фильтром, отсеивающие инфекцию.

Появились предложения о продаже лекарств, «помогающих» от коронавируса.

«Мошенники могут предлагать провести на дому бесплатное тестирование или вакцинацию от коронавируса. Как правило, цель такого визита — квартирная кража», — отмечается на сайте Роспотребнадзора 28 апреля.

Также мошенники начали активно использовать в своих целях режим ограничения передвижения, предлагая сервисы, которые якобы помогут проверить, как далеко можно отходить от дома. При этом нужно вводить данные банковской карты.

Набирают обороты и продажа фальшивых пропусков, и рассылка СМС-сообщений о штрафах за нарушение карантина.

Специалисты предупредили, что мошенники создают поддельные сайты ВОЗ или Минздрава, а также занимаются фишинговыми рассылками, где пользователя приглашают пройти по ссылке.

Могут поступать и звонки о якобы имевшем место контакте с зараженным и предложением сдать платный анализ.

Помимо этого, аферисты предлагают помощь в оформлении пособий или обещают урегулировать взыскание долга.

Также всё чаще появляются сообщения о благотворительных акциях, например, предлагается пожертвовать деньги на помощь пожилым людям или соотечественникам, оставшимся за рубежом.

Появились на фоне пандемии и фейковые предложения об удаленной работе.

27 апреля в МВД сообщили, что в Москве были задержаны мошенники, которые продавали цифровые пропуска для жителей столицы и Подмосковья за 3,5 тыс. рублей.