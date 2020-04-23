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Эксперты предупредили о росте мошенничества в сети во время пандемии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Сервис объявлений «Авито» и «Тинькофф» призывают пользователей аккуратно совершать покупки в интернете и делятся памяткой, как в условиях пандемии и вынужденного перехода жизни в онлайн-режим, не стать жертвой мошенников.

Коронный номер: доля мошеннических звонков возросла на треть
При этом объем телефонного спама значительно снизился

На фоне карантина и самоизоляции онлайн-торговля демонстрирует значительный рост во всем мире. «Лаборатория Касперского» уже отметил двукратный рост фишинговых атак за первый квартал 2020 года, а Банк России предупредил о распространении новых способов мошенничества, напрямую эксплуатирующих тему COVID-19.

Как напоминают «Авито» и «Тинькофф», стать жертвой мошенничества можно на ресурсах, имитирующих сайты интернет-магазинов и банков, туристических фирм. Одни злоумышленники просят пользователя внести предоплату за товар или услугу, другие создают недостоверный сайт, который используется только для сбора платежных данных.

На покупки в интернете, по данным «Тинькофф», сегодня приходится 6% от всех случаев мошенничества в России. На запрос предоплаты за несуществующий товар, на приходится 90% случаев мошенничества, предупреждают эксперты . Средняя сумма, которую пользователи теряют на таких операциях в 2020 году — 8 900 рублей.

В этом году набирает популярность и другой вид онлайн-мошенничества, который сегодня используется в 10% случаев — подмена платежной формы. В этой схеме мошенники копируют платёжную форму известных сервисов, а клиент, не подозревая, вводит данные, которые мошенники автоматически подставляют в перевод с карты на карту. Средняя сумма потери покупателей составляет 7 тыс рублей.

Фишинг остается самым прибыльным с точки зрения среднего чека способом мошенничества. Рассылая письма мошенники крадут в среднем 12 тыс. рублей.

«Авито» старается обезопасить пользователей при получении заказа и оплате на сайте, у компании есть услуги бесконтактной доставки и безопасных платежей. Также Авито активно блокирует мошеннические объявления спекулянтов или же объявления недобросовестных продавцов. Администрация сервиса блокирует объявления, содержащие спекуляцию на теме пандемии коронавирусной инфекции, в том числе и предложения о продаже одноразовых медицинских масок, специальных пропусков на время действия режима повышенной готовности и многое другое.

Чтобы не стать жертвой мошенников, никогда и ни при каких обстоятельствах не раскрывайте реквизиты посторонним лицам. Не надо вносить предоплату, скорее всего, за низкой ценой на товар, который можно оплатит, внеся аванс, скрывается мошенник. Также лучше договориться о бесконтактной передаче товара при его доставке.

Жалуйтесь на мошенников на торговых интернет-площадках как в банк, так и в сам сервис, где это произошло, а при выборе товара используйте только свои гаджеты с надежными паролями.

Не переходите по баннерной рекламе, ссылкам из электронных писем, из сообщений в чатах и соцсетях от незнакомых людей, советуют специалисты. Непременно проверяйте значок замка в браузере и адрес сайта, который должен начинаться с https:// (именно буква s (secure) показывает, что сайт защищен).

Защитить от мошенников может отдельный электронный адрес. Он поможет понять, какие сообщения и по какой операции вам придут.

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