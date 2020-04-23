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Страховщики спрогнозировали рост мошенничеств с каско, ДМС и имуществом

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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В России участятся случаи мошенничества в страховании имущества и ответственности и страховании жизни, ДМС и ВЗР из-за ситуации с коронавирусом, заявил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс 23 апреля.

«Тренды по перетеканию мошенников из автострахования в другие виды страхования мы наблюдали давно. Однако нынешний кризис, вызванный пандемией коронавируса, резко увеличит скорость этих трендов: мошенники гораздо активнее будут осваивать новые территории», — приводит слова Игоря Юргенса пресс-служба ВСС.

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Президент организации отметил, что если доля мошенничества, приходившаяся на ОСАГО, в 2019 году составляла 87%, то в 2020–2022 годы, по прогнозам ВСС, она снизится до 75%. При этом на мошенничество по каско в 2019 году приходилось 8% всех случаев, а в 2020–2022 годы придется 10%.

Резко увеличится доля случаев мошенничества в страховании имущества и ответственности. Если в 2018 и 2019 годах на эти виды страхования приходилось всего 2% всех случаев, то в 2020–2022 годы их доля возрастет сразу до 8%.

Аналогичного резкого роста случаев мошенничества ВСС ожидает по договорам ДМС, страхования жизни и страхования выезжающих за рубеж. Если в 2018 году на все эти виды приходился всего 1% случаев страхового мошенничества, в 2019 году — 2%, то в 2020–2022 годы на них будет приходиться уже 7% всех случаев мошенничества.

Ранее, 16 апреля, сообщалось, что в условиях самоизоляции россияне наиболее активно страхуют банковские карты, здоровье и автомобили.

По данным на 23 апреля, в России 62 773, из них 4774 — за последние сутки. C начала эпидемии 4891 человек выздоровел, 555 умерли.

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