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Названы наиболее востребованные страховые продукты в условиях пандемии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В условиях самоизоляции россияне наиболее активно страхуют банковские карты, здоровье и автомобили. Это следует из результатов анализа «Альфастрахования», с которыми в четверг, 16 апреля, ознакомились «Известия».

В компании отметили, что спрос на программы защиты банковских карт по итогам первых двух недель режима самоизоляции увеличился на 72%. Это, по мнению экспертов, связано с тем, что из-за действующих ограничений люди стали чаще оплачивать покупки через интернет, чем активно пользуются мошенники.

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Кроме того, на 55% вырос спрос на программу «АльфаКлещ», так как в этом году из-за теплой зимы сезон клещей начался раньше обычного. Также увеличились продажи программы на случай выявления коронавирусной инфекции «Коронавирус.НЕТ».

Популярными также остаются страхование для ипотеки и автострахование. Спрос на полисы каско вырос на 30% по сравнению с прошлым месяцем, когда еще не были введены ограничения.

«Эпидемия коронавирусной инфекции и необходимость жить в условиях довольно жестких ограничений меняют потребительские предпочтения россиян, что традиционно находит свое отражение в страховании. Мы отмечаем естественное падение спроса на программы по страхованию путешествующих, защиту имущества и детей, ведь значительная часть населения страны больше времени проводит дома в кругу семьи, и все дети — под присмотром. При этом спрос на актуальные в условиях пандемии продукты неизбежно растет», — отметил директор департамента электронной коммерции «АльфаСтрахование» Антон Косачев.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны. 2 апреля президент России Владимир Путин продлил в стране период нерабочих дней до 1 мая.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 16 апреля в России общее число заболевших достигло 27 938 человек в 84 регионах страны. Умерли 232 пациента, выздоровели ― 304.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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