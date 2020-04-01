Институты социального страхования могут потерять 2,5 трлн рублей из-за пандемии

Внебюджетные фонды (ПФР, ФОМС и ФСС) могут потерять до трети своих доходов, если кризис, связанный с пандемией коронавируса, затянется более чем на девять месяцев и пойдет по наихудшему сценарию для рынка труда. Такие расчеты содержатся в исследовании Института социальной политики НИУ ВШЭ, которое есть в распоряжении «Известий».

В лучшем случае (сокращение рабочих мест и фонда оплаты труда на 5% и при восстановлении через три месяца) потери внебюджетных фондов составят 195,4 млрд рублей, в худшем (20% и девять месяцев соответственно) этот показатель достигнет критической цифры в почти 2,5 трлн рублей, что составляет треть доходной части. Снижение доходной части фондов начнется уже в марте 2020 года, прогнозируют авторы документа.

Как отмечают эксперты Института социальной политики в исследовании, на доходы фондов повлияет снижение экономической активности, которая, в свою очередь, приведет к уменьшению фонда оплаты труда, с которой взимаются взносы, из-за перевода части работников в режим неполной занятости, сокращения рабочих мест, в том числе и в форме неоплачиваемых отпусков, увеличения безработицы, как общей, так и зарегистрированной.

Кроме того, свою роль сыграют такие негативные факторы, как падение доходов населения, а также снижение потребления из-за потери мобильности во время изоляции.

Дополнительно на доходы внебюджетных фондов окажут влияние антикризисные меры, например, снижение тарифа страховых взносов с 30% до 15% для работников МСП, а также увеличение расходов на выплату пособий по безработице (в том числе в связи с пересмотром размера пособия).

Потери страховых фондов потребуют компенсации из других источников, что затруднительно в условиях дефицита бюджетной системы.