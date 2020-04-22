Доля мошеннических звонков выросла в России на треть

Во время режима самоизоляции доля вызов с подозрением на мошенничество выросла на треть. Злоумышленники охотятся за персональными данными и пытаются завладеть деньгами абонентов.

В то же время они изменили подход, адаптировав его под текущую повестку. В частности, звонящие убеждают каким-либо образом «защитить деньги», так как из-за коронавируса активизировались мошенники.