Из-за отмен авиарейсов появился новый вид мошенничества

В России появился новый вид мошенничества из-за отмен авиарейсов. Случаи зафиксировали специалисты ассоциации развития финансовой грамотности. Злоумышленники обещают пассажирам вернуть деньги за билет. Жертвам поступают звонки якобы от сотрудников авиакомпаний. Людей вынуждают предоставить данные банковских карт, воры убеждают, что эти сведения нужны, чтобы вернуть деньги на счет. В итоге средства уводят на другую карту.