Появился новый способ мошенничества со смартфонами

Мошенники изобрели новый способ обмана людей. Схема появилась из-за лизинговой программы для смартфонов: человек не покупает телефон, а берет его в аренду. Через полгода решает: выкупить его или взять новую модель. Мошенники оформляют лизинговые гаджеты на подставных лиц, а потом продают в интернете как новые. Позже купившему приходит сообщение с просьбой заплатить за аренду. Если человек отказывается, смартфон тут же перестает работать. Проблему решит только замена материнской платы.