Кибермошенники пытаются заработать на коронавирусе

Как рассказывают IT-специалисты, многим гражданам нашей страны начали приходить на почту «письма от ВОЗ». Меры безопасности, которые помогут избежать заражения, предлагают в обмен на личную информацию, например сведения о кредитной карте. Другая схема: якобы сбор пожертвований от МВФ или Всемирного банка. Деньги будто направляют жертвам коронавируса. Эксперты советуют: подозрительные письма, которые в последние дни приходили или приходят на почту, не открывать, электронные письма от незнакомых отправителей лучше сразу удалять.