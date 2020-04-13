Россиян предупредили о новых схемах кражи денег на фоне коронавируса
На фоне пандемии появился новый вид мошенничества. Россиянам начали приходить СМС о нарушении самоизоляции. Сообщения с требованиями оплатить 4 тыс. рублей приходят с обычного номера.
Подробнее — в сюжете «Известий».
На фоне пандемии появился новый вид мошенничества. Россиянам начали приходить СМС о нарушении самоизоляции. Сообщения с требованиями оплатить 4 тыс. рублей приходят с обычного номера.
Подробнее — в сюжете «Известий».