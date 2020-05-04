Ученые из ОАЭ придумали новый метод лечения COVID-19

Ученые из АОЭ решили лечить коронавирус с использованием стволовых клеток, сообщило 3 мая Эмиратское агентство новостей.

Отмечается, что министерство экономики страны уже выдало патент исследователям из Центра стволовых клеток в Абу-Даби на разработку нового метода.

«Патент <…> выдан на лечение COVID-19 с использованием инновационного сбора стволовых клеток, который заключается в извлечении стволовых клеток из собственной крови пациента и повторное их введение после активации», — говорится в сообщении.

Лечение предполагает вдыхание дисперсного распыления полученного вещества.

Предполагается, что таким образом клетки легких будут регенерироваться, а организм — вырабатывать иммунный ответ для предотвращения гиперреакции иммунной системы на вирус.

Методику испробовали уже на 73 пациентах в качестве дополнительного лечения, все они отметили отсутствие побочных эффектов, пишет «Федеральное агентство новостей».

Испытания метода и выявление уровня его эффективности продолжаются. Завершить изучение планируется в течение нескольких недель.

Ранее китайские ученые рассказали, как предназначенное для лечения лихорадки Эбола лекарство ремдесивир действует на коронавирус SARS-CoV-2. По их словам, этот препарат считается одним из самых эффективных при лечении коронавируса.