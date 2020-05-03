Раскрыто действие эффективного лекарства от коронавируса

Китайские ученые рассказали о действии ремдесивира на коронавирус SARS-CoV-2. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Ученые отметили, что высокую способность заражать организм коронавирус имеет благодаря действию его РНК-полимеразы (репликазы). Именно эти клетки обеспечивают размножение патогена.

РНК-вирус SARS-CoV-2 заражает клетки через слизистую и быстро в них размножается. Это обеспечивается за счет быстрого копирования РНК, ключевой элемент в этом процессе – репликаза. Именно она и служит мишенью для создаваемых против коронавируса препаратов.

Оказалось, что ремдесивир способен блокировать репликазу, вступая в реакцию с геномом вируса.

Ученые полагают, что, поняв действие ремдесивира, можно будет создать эффективные противовирусные препараты.

Изначально ремдесивир использовался для лечения лихорадки Эбола. Теперь же некоторые медики, особенно в США, используют его и для борьбы с COVID-19.

Однако ряд исследователей скептически относится к препарату.

Эксперты рассказали «Известиям», что независимые испытания ремдесивира на пациентах достоверного лечебного эффекта не показали. По результатам исследований в Китае смертность в «группе ремдесивира» даже выше, чем в «группе плацебо». Также наблюдается большое количество побочных эффектов.