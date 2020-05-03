Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В посольстве РФ на Украине прокомментировали заявление Киева по Одессе
Общество
Названы сроки наступления пика коронавируса в России
Общество
В Минздраве допустили введение иммунных паспортов в России
Туризм
В «Аэрофлоте» допустили возобновление международных полетов к середине лета
Общество
Тренировка воздушной части парада Победы пройдет 4 мая
Сюжет:

Раскрыто действие эффективного лекарства от коронавируса

0
Фото: Ulrich Perrey/Pool via REUTERS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Китайские ученые рассказали о действии ремдесивира на коронавирус SARS-CoV-2. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

COVID на перспективу: какими последствиями грозит вирус выжившим
Спецпроект «Известий» о том, что надо знать про инфекцию

Ученые отметили, что высокую способность заражать организм коронавирус имеет благодаря действию его РНК-полимеразы (репликазы). Именно эти клетки обеспечивают размножение патогена.

РНК-вирус SARS-CoV-2 заражает клетки через слизистую и быстро в них размножается. Это обеспечивается за счет быстрого копирования РНК, ключевой элемент в этом процессе – репликаза. Именно она и служит мишенью для создаваемых против коронавируса препаратов.

Оказалось, что ремдесивир способен блокировать репликазу, вступая в реакцию с геномом вируса.

Ученые полагают, что, поняв действие ремдесивира, можно будет создать эффективные противовирусные препараты.

Изначально ремдесивир использовался для лечения лихорадки Эбола. Теперь же некоторые медики, особенно в США, используют его и для борьбы с COVID-19.

Однако ряд исследователей скептически относится к препарату.

Эксперты рассказали «Известиям», что независимые испытания ремдесивира на пациентах достоверного лечебного эффекта не показали. По результатам исследований в Китае смертность в «группе ремдесивира» даже выше, чем в «группе плацебо». Также наблюдается большое количество побочных эффектов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Отвары из отравы: мир наводняют фейки о лекарствах от COVID-19
Ученым приходится развенчивать опасные гипотезы, которые озвучивают даже президенты
Смертельно опасное осложнение COVID-19 победили лекарством от артрита

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020