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Посол Украины предложил Шредеру пари из-за слов о Крыме

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Фото: germany.mfa.gov.ua
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Украинский посол в Берлине Андрей Мельник решил поспорить с экс-канцлером Германии Герхардом Шредером из-за его высказывания о Крыме.

3 мая бывший немецкий политик выразил уверенность, что полуостров не вернется в состав Украины, так как ни один российский президент не отдаст регион.

Также он призвал Запад отменить санкции против России, так как ими ничего не добиться.

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Шредер выразил уверенность, что мир на востоке Украины возможен только, если Киев прислушается к жителям Донбасса и предоставит региону больше автономии.

Подобные заявление вызвали резкое недовольство посла Украины Мельника.

По его словам «вопли» и «попытки завести свою пластинку» об отмене санкций не помогут «сокрушить» западную поддержку в адрес Украины.

Кроме того, в ответ на заявление Шредера о Крыме Мельник предложил пари.

«Хотелось бы объявить этому 76-летнему экс-политику…своеобразное пари: еще при его жизни Крым непременно вернется в лоно матери-Украины. Это так же очевидно, как и то, что солнце встает на Востоке и садится на Западе», - цитирует посла «Укринформ».

Крым вернулся в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей региона проголосовали за воссоединение.

2 мая стало известно, что посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева.

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