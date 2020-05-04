Посол Украины предложил Шредеру пари из-за слов о Крыме

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник решил поспорить с экс-канцлером Германии Герхардом Шредером из-за его высказывания о Крыме.

3 мая бывший немецкий политик выразил уверенность, что полуостров не вернется в состав Украины, так как ни один российский президент не отдаст регион.

Также он призвал Запад отменить санкции против России, так как ими ничего не добиться.

Шредер выразил уверенность, что мир на востоке Украины возможен только, если Киев прислушается к жителям Донбасса и предоставит региону больше автономии.

Подобные заявление вызвали резкое недовольство посла Украины Мельника.

По его словам «вопли» и «попытки завести свою пластинку» об отмене санкций не помогут «сокрушить» западную поддержку в адрес Украины.

Кроме того, в ответ на заявление Шредера о Крыме Мельник предложил пари.

«Хотелось бы объявить этому 76-летнему экс-политику…своеобразное пари: еще при его жизни Крым непременно вернется в лоно матери-Украины. Это так же очевидно, как и то, что солнце встает на Востоке и садится на Западе», - цитирует посла «Укринформ».

Крым вернулся в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей региона проголосовали за воссоединение.

2 мая стало известно, что посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева.