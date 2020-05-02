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Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России
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Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России

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Фото: germany.mfa.gov.ua
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Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.

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По данным издания, украинский дипломат, как и главы российской и белорусской дипмиссий, получил приглашение от властей Берлина принять участие в церемонии, посвященной 75-летию Победы над нацизмом и капитуляции вермахта.

Однако Мельник отказался.

По его словам, на Западе недооценивают роль украинцев в борьбе с нацизмом и якобы всю советскую Красную армию считают русскими.

Он заявил, что почтить память жертв войны — его моральный долг, но «даже в самом страшном сне» он не может представить возложение венков вместе с представителем России. Затем Мельник снова обвинил Москву в бедах Украины и ситуации на юго-востоке страны.

С 2014 года на Украине продолжается военное противостояние украинской армии и жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота. При этом Киев возлагает ответственность за происходящее на Россию.

Москва неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев прекратить военную операцию против своих граждан.

2 мая Минобороны России к 75-летию взятия Берлина советскими войсками рассекретило документы об операции.

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