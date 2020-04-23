Посольство РФ в Эстонии ответило на жалобы на учебник с российским Крымом

Решение о воссоединении Крыма с Россией бесповоротное и окончательное. Такое заявление в четверг, 23 апреля, сделало посольство РФ в Эстонии на своей странице в Facebook.

«В связи с поднявшимся переполохом по поводу обнаружения «бдительным эстонским семиклассником» российского Крыма в своем школьном учебнике английского языка, используемом уже несколько лет, хотели бы отметить, что ни заклейка страниц учебников, ни даже их полная замена в целях борьбы с неугодными географическими реалиями никак не отменяют того, что подавляющее большинство жителей Крыма на референдуме в марте 2014 года высказались за возвращение в состав Российской Федерации. И это решение — окончательное и бесповоротное», — заявили дипломаты.

Сотрудники диппредставительства отметили, что факт воссоединения Крыма и России отражен, в частности, в Google Maps.

Несколько дней назад в эстонском учебнике по английскому языку обнаружили карту Европы, на которой Крым часть России.

Такое обозначение полуострова вызвало протест конгресса украинцев в Эстонии. Руководитель объединения Вира Конык направила главе Минобрнауки республики письмо по данному вопросу, пишет «Газета.ру».

В январе британское издание Good Housekeeping назвало Крым российской территорией, поместив рекомендацию посетить полуостров в блог о России. Позже газета Daily Mail написала о принадлежности Крыма к России.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина не признает результатов голосования и считает полуостров своей территорией. Вместе с тем в Кремле неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».