В Эстонии украинцы пожаловались на учебник с российским Крымом

В эстонском учебнике по английскому языку обнаружили карту Европы, на которой Крым обозначен частью России. Об этом сообщает ERR 21 апреля.

На карту, которую привели авторы на страницах учебника «I love English 7», обратил внимание Конгресс украинцев Эстонии. Глава конгресса Вира Конык направила на имя министра образования и науки республики Майлис Репс письмо, в котором заявила, что эстонским школьникам «предоставляется фальшивая информация относительно Украины и игнорируется территориальная целостность украинского государства».

«Конгресс обращается в министерство образования с просьбой принять меры по исправлению данной ситуации, а также просит предотвратить повторение подобных случаев. Надеемся, что этот факт является исключительным», — говорится в документе.

Сама же Конык узнала о карте «с неправильными границами» от представительницы украинской общины, чей сын учится по этому учебнику.

Пособие было издано в 2018 году. Директор издательства Studium Ааво Кенник заявил, что ранее никто по этому поводу не обращался, а содержание приведенных карт не проверялось, ведь речь идет о пособии по иностранному языку.

По его словам, «I love English 7» используют более 200 школ по всей Эстонии. Министерство образования обязало издание провести полную замену учебников, добавил Кенник.

Инцидент прокомментировал глава комитета крымского парламента Юрий Гемпель По его словам, составители учебника понимают, что «Крым вернулся в состав России навсегда», а Европа уже устала от споров о принадлежности полуострова.

«То, что произошло в Прибалтике, — видимо, не уследили, поскольку они постоянно по крымскому вопросу высказываются в угоду США. <…> Я убежден, что наступит тот момент, когда европейские страны закончат дебаты и признают Крым частью России. <…> В Европе давно устали от дебатов вокруг Крыма, особенно от тех информационных вбросов, которые идут со стороны Украины», — сказал он «РИА Новости».

Это не первый раз, когда на страницах зарубежных изданий Крым обозначается частью РФ. Так, в январе британское издание Good Housekeeping назвало Крым российской территорией, поместив рекомендацию посетить полуостров в блог о России. О принадлежности Крыма РФ позднее в том же месяце написала газета Daily Mail.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина не признает итогов плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».