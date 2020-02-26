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Зеленский признал невозможность возвращения Крыма в ближайшее время

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Возвращение Крыма в состав Украины является непростой задачей, которая не может быть решена в ближайшее время, заявил 26 февраля украинский лидер Владимир Зеленский в ходе форума Age of Crimea.

«Мы сделаем всё, чтобы над Крымом развевался украинский флаг. Это сложное задание, которое не может решиться завтра, но есть вещи, которые мы с вами должны сделать сегодня», — приводит его слова ТАСС.

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В то же время Зеленский утверждает, что возвращение Крыма является неотъемлемой частью украинской политики и неотъемлемой частью национальной идеи республики. По его словам, Крым — это украинская территория, и это такая же «аксиома, как и то, что неделя состоит из семи дней, а планета Земля круглая».

Президент также добавил, что в настоящий момент делается всё возможное для прекращения войны в донбасском регионе, но это не означает, что вопрос возвращения Крыма Украине снимается с повестки и станет ценой мира на Донбассе.

25 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что Киев разрабатывает план по возвращению Крыма в состав Украины. По его словам, в стадии разработки находятся несколько кейсов по «деоккупации Крыма», однако эта информация не может быть раскрыта.

В тот же день спикер Верховной рады Дмитрий Разумков во время встречи с президентом Латвии Егилсом Левитсом заявил, что вопросы возвращение Крыма и самопровозглашенных республик Донбасса в состав Украины равнозначны для Киева, пишет «Газета.ру».

Крым стал частью России по результатам референдума, который состоялся в 2014 году. Киев не признает итоги голосования. Москва же неоднократно заявляла, что процесс прошел в полном соответствии с нормами международного права. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что вопрос принадлежности региона «закрыт навсегда».

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