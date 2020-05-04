Представитель Ирана в ОПЕК впал в кому

У представителя Ирана в ОПЕК Хосейна Каземпура Ардебили произошло кровоизлияние в мозг. Чиновник впал в кому, сообщило 3 мая министерство нефти исламской республики.

В сообщении ведомства в Twitter отмечается, что Ардебили был госпитализирован еще в пятницу, 1 мая.

Ардебили является представителем Ирана в ОПЕК с 1990-х годов. Ранее он занимал должности замминистра иностранных дел и замминистра нефти.

2 марта сообщалось, что в Иране скончался зараженный коронавирусом COVID-19 член Совета по целесообразности Мохаммад Мирмохаммади.