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В Севастополе на женщину напали за вопросы об изоляции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Мужчина с бутылкой напал на отдыхающую в Севастополе Евгению Жак после ее вопроса о нарушении самоизоляции.

Как сообщает 3 мая РЕН ТВ, инцидент произошел еще 27 апреля в отеле «Аквамарин», однако пострадавшая рассказала о случившемся только сейчас. По данным журналистов, причиной конфликта стала просьба к шумной компании разойтись. Женщина напомнила отдыхающим о самоизоляции.

По словам Евгении, она вышла прогуляться с ребенком на территории отеля, и заметила большую компанию.

«Я спросила, кто они, так как видела впервые. Я сказала, что охрана с ними побеседует, и отошла в сторону. Я гуляла с ребенком, ко мне подошел очень близко мужчина, тем самым нарушив мое личное пространство. Я попросила его удалиться на 1,5 метра от меня, на что услышала оскорбления в свой адрес», — рассказала Евгения.

Она отметила, что отошла подальше от мужчины, но он продолжал идти за ней и оскорблять. Когда женщина достала телефон, агрессивный отдыхающий попытался ударить ее бутылкой по голове, но задел руки.

«Дальше он берет левой рукой и толкает меня в грудь. Я теряю равновесие и падаю в яму, в которой должен был быть фонтан», — сообщила пострадавшая.

Самостоятельно подняться Евгения уже не могла из-за сильной боли. Охрана отеля вызвала ей «скорую».

Севастопольское управление МВД начало проверку по факту нападения. По данным СМИ, агрессию проявил местный бизнесмен Сергей Рогозин.

После нападения он продолжил отдыхать с приятелями.

2 мая сообщалось, что нарушитель самоизоляции напал на полицейского в Москве.

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